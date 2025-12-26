Calciomercato
Tonali, l’ex Milan torna in Italia? Il top club lo monitora attentamente per l’estate. La posizione del Newcastle
Il nome di Sandro Tonali torna a infiammare le cronache del calciomercato italiano, intrecciandosi con il destino della Juventus. Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il centrocampista azzurro resta l’oggetto del desiderio dei bianconeri, anche se la strada per riportarlo in Serie A appare in salita.
Tonali, il retroscena: Il tentativo di Comolli
Non è un mistero che la dirigenza bianconera, con il forte avallo di Damien Comolli, avesse già tentato l’affondo durante la scorsa estate.
- Il “No” estivo: Il club torinese ha provato in ogni modo a intavolare una trattativa per strappare il mediano ai Magpies, ma le condizioni economiche e la volontà del club inglese hanno congelato ogni entusiasmo.
- La ferita rossonera: Per i tifosi del Milan, vedere l’ex bandiera rossonera accostata ai rivali di sempre resta un colpo durissimo. Tonali, che ha lasciato il cuore a San Siro dopo lo scudetto del 2022, rappresenta ancora oggi il rimpianto più grande della gestione recente di Via Aldo Rossi.
Gennaio e il futuro: La posizione del Newcastle
Nonostante il forte interesse, Fabrizio Romano frena bruscamente sulle possibilità di un trasferimento immediato nella sessione invernale:
- Chiusura totale per gennaio: «Non sarà possibile, da quanto mi risulta, a gennaio», ha spiegato il giornalista. Il Newcastle non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio pilastro a metà stagione.
- Strategia a lungo termine: La Juventus manterrà comunque Tonali in cima alla propria lista dei desideri per l’estate. Tuttavia, va ricordato che il Newcastle è una società solida che “non vende facilmente”, rendendo ogni trattativa una vera e propria scalata.