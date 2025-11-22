Tonali, ferita aperta per il Milan: il ritorno è un sogno, la mediana rossonera ora è forte con Modric e Rabiot. Real Madrid sul centrocampista

Tonali, in casa Milan è ancora aperta la ferita della cessione avvenuta nel 2023: i rossoneri sognano il ritorno ma sull’italiano c’è il Real Madrid

L’addio di Sandro Tonali al Milan resta una ferita aperta per i tifosi rossoneri, che continuano a sognare il ritorno del centrocampista. L’ipotesi, però, è al momento remota e ostacolata da numeri e logiche di mercato.

Il muro di Newcastle e il nuovo equilibrio Milan

Tonali ha un contratto lungo con il Newcastle, che non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il suo valore di mercato si attesta oltre i 60 milioni di euro, una cifra non alla portata del Diavolo.

A rendere l’ipotesi meno urgente, c’è il nuovo equilibrio trovato dal Milan in mediana:

PAROLE – «Gli acquisti di Luka Modric, Adrien Rabiot, uniti a quelli di Samuele Ricci e Ardon Jashari, hanno dato certezze al Milan: oggi il centrocampo è sicuramente il miglior reparto della squadra».

Di conseguenza, il pensiero di un ritorno di Sandro Tonali, così come di Tijjani Reijnders, è stato momentaneamente messo da parte.

Tonali cambia squadra: il futuro è il Real Madrid

Nonostante l’amore professato per il Milan e la convinzione dei tifosi che non ci sarà un “tradimento” in Italia (vestire i colori di un’altra squadra di Serie A), il futuro di Tonali è destinato a compiere un altro step nel calcio europeo.

Le ultime notizie provenienti dalla Spagna indicano che il Real Madrid ha deciso di puntare sull’ex rossonero. Se ne saprà di più in primavera, ma una cosa è certa: nel futuro del giocatore non ci sarà la Juventus.

I bianconeri necessitano di un mediano che affianchi Thuram, ma l’accostamento di Tonali fatto nei mesi scorsi è ormai superato. Anche il nome di Samuele Ricci, prima del suo approdo al Milan, è sparito dai radar della dirigenza della Juventus.

