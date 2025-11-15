Tonali, può tornare veramente al Milan? Pellegatti dice la sua sul centrocampista

Tonali opzione concreta o follia per il Milan: Carlo Pellegatti ha fatto chiarezza sulla situazione relativa al centrocampista

Le recenti voci e suggestioni di mercato che vorrebbero Sandro Tonali di ritorno al Milan nel prossimo futuro, o addirittura tra due anni, sono state ridimensionate con lucidità e realismo. Nonostante il forte legame emotivo tra il centrocampista e il club rossonero, la strada per un rientro a breve termine è bloccata da ostacoli economici insormontabili.

A fare chiarezza sulla situazione è il noto giornalista e voce storica del tifo milanista, Carlo Pellegatti, il quale ha analizzato la distanza finanziaria che separa il Diavolo dal suo ex pupillo.

La Realtà Economica Frena il Ritorno

L’attuale realtà economica rende un riacquisto di Sandro Tonali, il mediano italiano ora in forza al Newcastle United e noto per la sua grinta e la sua visione di gioco, assolutamente improbabile nell’immediato. Pellegatti ha sottolineato due aspetti cruciali che frenano qualsiasi ipotesi di trattativa:

Costo del Cartellino: Il Milan non dispone di una cifra compresa tra i 60 e gli 80 milioni di euro, necessaria per strappare il giocatore al Newcastle, che lo ha appena acquistato a peso d’oro. Ingaggio Esoso: L’attuale stipendio percepito dal centrocampista è molto alto (circa 8 milioni di euro), una cifra che non rientra nei parametri salariali stringenti e nel tetto massimo imposto dalla dirigenza rossonera.

“Il Milan non ha 60-80 milioni per Tonali, né ha da dargli 8 milioni,” ha affermato Pellegatti, spegnendo gli entusiasmi sul breve periodo.

Il Sogno a Lungo Termine: Capitano Rossonero

Nonostante l’impossibilità di un rientro a breve, la prospettiva a lungo termine è molto più confortante per i tifosi del Diavolo. Pellegatti si è detto fiducioso sul futuro del rapporto tra Tonali e il club meneghino, basandosi sulla volontà inequivocabile del giocatore.

“Però io sono tranquillo e confidente che tornerà. Non so a quale età, ma vuole tornare, vuole chiudere la carriera al Milan, magari da Capitano,” ha aggiunto il giornalista.

Questa dichiarazione conferma un desiderio profondo che va oltre il mero aspetto contrattuale: Tonali, che è cresciuto tifando i colori rossoneri, ha l’ambizione di concludere la sua carriera dove tutto è iniziato, coronando il sogno di indossare la fascia di Capitano del Milan. Per ora, si tratta di un arrivederci a data da destinarsi, ma il finale della storia sembra già scritto nel cuore del giocatore.