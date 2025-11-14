Tonali, ritorno emozionante a San Siro e a Milanello con l'Italia: «È sempre una cosa bella, è un posto che...»

Connect with us

Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha commentato l’imminente ritorno a Milanello con la Nazionale di Gattuso

Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della vittoria per 0-2 dell’Italia contro la Moldavia. Il centrocampista azzurro vivrà un weekend particolare, tornando a San Siro domenica per la sfida contro la Norvegia, e stabilendo il ritiro della Nazionale a Milanello fino a sabato.

Il centrocampista ha espresso tutta la sua emozione per il doppio ritorno nel suo ambiente più familiare:

PAROLE – «Emozionante, l’ultima volta è stata poche settimane fa. Ritrovo un posto che ho nel cuore. La vivo un po’ come se fosse la seconda volta, è sempre una cosa bella».

Per Tonali, affrontare la Norvegia nello stadio che è stato la sua casa e allenarsi nel centro sportivo rossonero rappresenta un legame indissolubile con il Milan e i suoi tifosi.

