Tonali, ritorno emozionante a San Siro e a Milanello con l’Italia: «È sempre una cosa bella, è un posto che…»
Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha commentato l’imminente ritorno a Milanello con la Nazionale di Gattuso
Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della vittoria per 0-2 dell’Italia contro la Moldavia. Il centrocampista azzurro vivrà un weekend particolare, tornando a San Siro domenica per la sfida contro la Norvegia, e stabilendo il ritiro della Nazionale a Milanello fino a sabato.
Il centrocampista ha espresso tutta la sua emozione per il doppio ritorno nel suo ambiente più familiare:
PAROLE – «Emozionante, l’ultima volta è stata poche settimane fa. Ritrovo un posto che ho nel cuore. La vivo un po’ come se fosse la seconda volta, è sempre una cosa bella».
Per Tonali, affrontare la Norvegia nello stadio che è stato la sua casa e allenarsi nel centro sportivo rossonero rappresenta un legame indissolubile con il Milan e i suoi tifosi.