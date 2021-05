Tonali, ecco quanto spenderà il Milan per riscattarlo in estate

Tonali verrà riscattato sicuramente dal Milan nel corso della prossima estate: ecco quanto spenderanno i rossoneri

Sandro Tonali non ha convinto pienamente nel corso di questa sua prima stagione al Milan, tuttavia il centrocampista ex Brescia è stata forse l’operazione più acclamata la scorsa estate anche alla luce dell’importante investimento fatto dalla società rossonera.

Il Milan infatti ha già versato 10 milioni di euro alle rondinelle per il prestito oneroso che si concluderà al termine della stagione, in estate Elliott verserà altri 15 milioni di euro per il riscatto più altri 10 in futuro sulla base di eventuali bonus.