Tonali, contro il Celtic ha giocato l’emozione. Con la Roma torna Bennacer

La prestazione di Sandro Tonali contro il Celtic ha rappresentato una mezza “bocciatura”, contro la Roma tornerà Bennacer

Sandro Tonali ha disputato una gara insufficiente contro il Celtic, un comprensibile scherzo dell’emozione per la prima gara in campo Europeo per l’ex Brescia che contro la Roma dovrebbe nuovamente sedere in panchina.

Nel centrocampo che affronterà i giallorossi si ricomporrà il tandem di titolari Bennacer e Kessié a fare da scudo al terzetto di fantasisti composto probabilmente da Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers alle spalle dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic.