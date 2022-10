Sandro Tonali ha parlato a Milan Tv, nel post partita di Dinamo Zagabria Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero sulla partita

Sandro Tonali ha parlato a Milan Tv, nel post partita di Dinamo Zagabria – Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero sulla partita:

PARTITA – «Avevamo preparato la sfida in un solo modo cioè quello vincere. Non c’erano alternativa. Sapevamo che il campo era difficile ma con un clima bellissimo per giocare una partita. Era normalissimo, abbiamo cambiato e ci siamo resi conto che dovevamo tenere palla, vincere la partita e far gol il prima possibile»

FORZA DEL GRUPPO – «Sappiamo di essere forti. Avevamo già battuto la Dinamo all’andata e li conoscevamo molto bene. Quando hai un solo obiettivo per una partita è difficile pensare solo a quello. Da grande squadra abbiamo fatto tutto bene dai primi minuti. Bisogna continuare così»

PREMIO MIGLIOR GIOCATORE – «Sono orgoglioso e felice di questo premio. Bisogna far si che riusciamo a giocare tutte la partite con questa cattiveria a questa voglia di vincere. Oggi potevamo fare più gol ma è stata una prestazione positiva da parte di tutti.»

SALISBURGO – «Non sarà semplicissimo, ma dobbiamo giocare per vincere. Questa è l’unica cosa che vogliamo fare. È una partita durissima, abbiamo la fortuna di giocare a San Siro e con l’aiuto dei nostri tifosi bisogna portarla dalla nostra parte.»