Tonali a Milan TV: «Guardavo il Milan anche da giocatore del Brescia»

Intervenuto a Milan TV, Sandro Tonali ha parlato della prossima sfida contro il Rio Ave e dell’importanza del gruppo

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Sandro Tonali ha parlato dell’importanza che riveste la prestazione in campo rispetto a ciò che accade fuori: «Il 90% del calcio è dentro il campo, se fai bene lì non ti serve niente. Il 10% in più è qualcosa che alcuni vogliono ma non è da tutti. Io sono un tipo tranquillo, e oggi non è il momento di pensare a cosa fare fuori dal campo».

CROTONE – «A Crotone il vento è stato molto fastidioso all’inizio, appena si può si deve verticalizzare e cerchiamo sempre di farlo il più possibile per mettere in difficoltà le altre squadre».

TIFO MILANISTA – «Adottato dal Milan? No, lo sono sempre stato. Guardavo le partite dei rossoneri anche quando giocavo nel Brescia. Una o due volte sono anche venuto a vederle dal vivo di nascosto».

KESSIE – «Kessié da sempre il 100% e non si stanca mai. Finita la partita ne potrebbe giocare un’altra senza problemi. Da compagno di reparto è più facile giocare al suo fianco perché aiuta spesso anche l’altro centrocampista».

RIO AVE – «Contro il Rio Ave vogliamo fare una prestazione importante, conosciamo l’importanza di questa partita e ci stiamo concentrando al 100% per giocare al meglio e vincere».

GRUPPO – «Il gruppo aiuta tanto anche con diversi infortuni, alcuni giocatori stanno tornando e per noi è importante avere tutti ma l’affiatamento del gruppo sopperisce alle assenze. Vincere contro il Rio Ave è importante anche in vista delle prossime gare, ci concentriamo partita per partita».