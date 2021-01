Tomori uscito da Casa Milan: completato l’iter da nuovo difensore milanista

Tomori è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan dopo aver completato l’intero iter tra visite mediche e firma del contratto

Tomori è il terzo colpo del mercato invernale del Milan e si va ad aggiungere a Meité e Mandzukic.

DOMANI MATTINA PRIMO ALLENAMENTO – Tomori parteciperà domani al primo allenamento con la squadra di Pioli proprio in vista della rifinitura per la gara con l’Atalanta. L’inglese andrà in panchina, pronto a subentrare in caso di bisogno viste le precarie condizioni fisiche di Kjaer.

