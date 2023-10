Tomori è leader, Thiaw lo segue: ecco come la difesa del Milan si è ritrovata

Tomori è leader, Thiaw lo segue: ecco la nuova difesa del Milan. Sempre gli stessi uomini, ma con un livello ritrovato

Il Milan è ripartito e lo ha fatto con la difesa. Dopo il 5-1 subito nel derby con l’Inter, i rossoneri hanno blindato la difesa: da quel match, un solo gol subito fino alla sfida di Genova, con la sola rete di Luvumbo subito a Cagliari. La squadra di Pioli conta cinque clean sheet su sette: nessuno come lei in Europa (né Bayern Monaco, né Tottenham).

Una sicurezza ritrovata grazie al ritorno ad alti livelli di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è tornato ad essere quello dello scudetto, a parte quell’espulsione che ha ottenuto contro la Roma e che gli ha fatto saltare il derby, partita divenuta poi la peggiore. Con Tomori, anche Malick Thiaw si esalta: i due hanno trovato la giusta intesa per trascinare questo Milan. Lo scrive oggi Tuttosport.