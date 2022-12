Tomori sullo scudetto: «La cosa più difficile è vincere ancora». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Dazn delle possibilità che ha il Milan per rivincere lo scudetto in questa stagione. Ecco le parole del difensore rossonero:

«Secondo me, la cosa più difficile è vincere ancora. Perché sappiamo bene come lo scorso anno non c’erano tante persone che pensavano che avremmo potuto vincere. Adesso abbiamo vinto, abbiamo lo scudetto sul petto e quando le squadre giocano contro di noi, lo fanno per non perdere e noi adesso dobbiamo cercare un altro modo di vincere e alzare la nostra mentalità. Possiamo vincere ancora e cerchiamo di fare di tutto per farlo».