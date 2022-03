Tomori: «Razzismo? Bisogna fermarli, a Cagliari tutti ci hanno aiutato»

Fikayo Tomori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di The Guardian. Le sue dichiarazioni.

RAZZISMO A CAGLIARI – «Non è stato un bel momento, ma tutti i giocatori mi hanno aiutato in quella situazione. Tutti si sono resi conto di cosa stava succedendo. Dopo che ho parlato con l’arbitro tutti sono stati di supporto. Il prossimo passo è cercare di fermare queste persone. Per me e per Mike (Maignan) è stato triste, ma il club ha subito dato una reazione. Puoi fare un fallo, concedere un rigore e quando torni in spogliatoio trovi centinaia di messaggi sui social. Persone con account fake, che sentono di poter dire qualsiasi cosa senza nessuna conseguenze. Le aziende dei social devono fare qualcosa.»