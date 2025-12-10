Tomori Milan, altro assist per il difensore inglese. Fiducia da parte di tutti. Segui le ultimissime sui rossoneri

C’è un nuovo, inatteso, protagonista nelle dinamiche offensive del Milan: Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, noto per la sua straordinaria velocità e l’abilità nei recuperi difensivi, sta vivendo un momento di forma eccezionale che trascende il suo ruolo primario.

Secondo quanto riportato da Opta, l’autorità in fatto di statistiche calcistiche, Tomori (due) ha servito più di un assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta in carriera. Un dato che sottolinea l’evoluzione e la maggiore partecipazione alla manovra offensiva del calciatore ex Chelsea.

Il suo recente passaggio vincente per Rafael Leão, l’ala portoghese e stella assoluta del reparto offensivo, contro la Lazio, non è stato un episodio isolato. In generale, grazie a questo assist, Tomori ha preso parte ad almeno una rete per due presenze consecutive in campionato per la prima volta da quando gioca nella competizione italiana. Questo doppio record personale dimostra la crescita esponenziale del difensore anche in fase di costruzione e rifinitura.

La Crescita di Tomori Sotto gli Occhi di Allegri

L’eccezionale forma di Fikayo Tomori è una notizia estremamente positiva per tutto l’ambiente rossonero, specialmente per il neo-allenatore Massimiliano Allegri. Il sagace tecnico toscano, di ritorno sulla panchina del Milan, noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla solidità tattica, avrà a disposizione un elemento non solo granitico dietro, ma ora anche capace di fornire un contributo inatteso in attacco.

La capacità di un difensore di partecipare attivamente alla manovra e di fornire assist è un valore aggiunto fondamentale nel calcio moderno e si sposa perfettamente con l’idea di un calcio propositivo e versatile.

Il Mercato di Tare: Blindare i Leader

Nel frattempo, la dirigenza è al lavoro per consolidare il progetto sportivo. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, uomo di mercato con un occhio clinico per i talenti, osserva con soddisfazione la crescita dei pilastri della squadra. La conferma di un Tomori così incisivo è un punto di partenza cruciale per il Diavolo.

La priorità del DS albanese sarà non solo quella di trovare i giusti rinforzi per il prossimo calciomercato, ma anche quella di blindare i leader tecnici della squadra, come lo stesso Tomori, che sotto la gestione di Allegri è destinato a diventare sempre più un punto di riferimento in campo e fuori.