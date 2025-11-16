Tomori Milan, c’è la data del ritorno in gruppo! Le sensazioni verso il derby con l’Inter. Segui le ultimissime sui rossoneri

Manca una settimana esatta al cruciale Derby della Madonnina contro l’Inter, e per il Milan di Massimiliano Allegri la notizia più importante non arriva dal mercato, ma dal campo: Fikayo Tomori, il velocissimo difensore inglese, è pronto e recuperato per la stracittadina. Sebbene le sue prestazioni siano state eccezionali in questa stagione, qualche acciacco post-Nazionale aveva destato leggera preoccupazione in vista dello scontro al vertice.

Il rientro al top della forma del centrale è un fattore che inietta grande sicurezza in tutto l’ambiente rossonero. Tomori è un elemento insostituibile nel cuore della difesa a tre (o a quattro) schierata dal competente tecnico toscano Allegri, che lo ha trasformato in un difensore ordinato e affidabile. La sua velocità e la sua capacità di coprire in campo apertosono fondamentali per l’intera impostazione tattica del Diavolo.

La Gazzetta conferma la presenza: Tomori titolare, l’arma anti-Inter

Le ultime notizie provenienti da Milanello rassicurano completamente lo staff tecnico e i tifosi. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in un focus sulla difesa, si conferma che Tomori è pienamente disponibile e lavora con intensità in gruppo, proiettandosi verso una maglia da titolare garantita per domenica.

La sua presenza è vitale per contrastare la potenza offensiva dell’Inter. Il difensore inglese sarà chiamato a una prova di maturità eccezionale, dovendo limitare i pericoli creati dagli attaccanti nerazzurri con la sua aggressività e la sua reattività. Per Allegri, poter contare sul suo miglior difensore significa poter adottare una linea difensiva più alta e più coraggiosa, fondamentale per non farsi schiacciare nel duello tattico.

Il recupero di Fikayo Tomori è un fattore chiave anche per il DS Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, che vede in lui uno dei pilastri tecnici su cui costruire il futuro del club (con il rinnovo già in fase avanzata). Con il suo difensore centrale più in forma e pronto alla battaglia, il Milan si presenta al Derby con le migliori carte in tavola per difendere il suo posto ai vertici della classifica.