Tomori Milan, passi concreti verso il prolungamento! Firma fino al… Dettagli.

Il difensore inglese Fikayo Tomori sta attraversando un periodo di forma eccezionale e, secondo gli addetti ai lavori, si può parlare di una vera e propria seconda giovinezza con la maglia del Milan. Dopo aver mostrato alcune evidenti difficoltà e una certa discontinuità nelle stagioni precedenti, il centrale originario del Canada è tornato a essere un pilastro della retroguardia del Diavolo.

Gran parte del merito di questa rinascita va attribuita a Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano tornato alla guida dei rossoneri. Allegri e il suo staff hanno lavorato intensamente sulla fase difensiva, riuscendo a trasformare Tomori in un difensore estremamente affidabile e, soprattutto, tatticamente ordinato. L’alto minutaggio registrato dall’inglese in questo avvio di campionato è la prova più lampante della sua ritrovata centralità nel progetto tecnico.

Tomori, l’anello mancante della difesa a tre

La sua performance è fondamentale per la solidità dell’intera linea difensiva a tre adottata da Allegri. Con Tomori nel cuore della retroguardia, il terzetto risulta completo ed equilibrato, garantendo quella sicurezza che è mancata in passato. Il lavoro certosino svolto dal mister e la sua capacità di rendere la fase difensiva un punto di forza del Diavolo stanno dando i loro frutti, e l’inglese ne è il massimo beneficiario.

Il rendimento così soddisfacente di Tomori non è passato inosservato ai piani alti di Via Aldo Rossi. La dirigenza, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, è già al lavoro per blindare uno degli elementi chiave della squadra. Tare, noto per la sua visione strategica, considera l’inglese fondamentale per il futuro.

Dettagli del Prolungamento: Tuttosport svela le cifre

Le voci di un possibile rinnovo per il difensore si sono fatte sempre più insistenti, e la stampa sportiva ha iniziato a svelare i dettagli. Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha lanciato il titolo “Tomori al Milan fino al 2029“, confermando che il club rossonero ha l’intenzione di estendere il legame contrattuale per ulteriori stagioni.

Entro il prossimo anno, dunque, è altamente probabile che Tomori firmerà il nuovo accordo pluriennale, estendendo la scadenza e consolidando il suo ruolo di leader difensivo sotto la guida di Massimiliano Allegri. Si tratta di un’operazione che testimonia la fiducia incondizionata della società nelle qualità del giocatore e nella sua rinascita tecnica avvenuta in questa stagione.