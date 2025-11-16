Tomori, il Milan ha deciso il futuro: tutto già stabilito. Le ultime sul difensore centrale

Tomori e il Milan, il futuro sembrerebbe essere ancora insieme. Gli aggiornamenti sulla sua situazione contrattuale

Il Milan è pronto a mettere in atto una mossa cruciale per il futuro della sua difesa. L’obiettivo primario del club campione d’Italia è blindare il centrale inglese Fikayo Tomori, uno dei pilastri della retroguardia rossonera e uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Serie A. Le trattative per il rinnovo del contratto sono entrate nel vivo, con la dirigenza del Diavolo determinata a prolungare l’accordo in essere oltre l’attuale scadenza.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Tuttosport, l’intenzione dei vertici del club è quella di estendere la permanenza del difensore classe 1997 fino al 30 giugno 2029. L’attuale contratto scade nel 2027, ma l’impatto e la crescita esponenziale di Tomori da quando è arrivato dal Chelsea – prima in prestito e poi a titolo definitivo – hanno convinto i vertici di Via Aldo Rossi a garantirsi le sue prestazioni a lungo termine.

Il ruolo chiave di Fikayo Tomori nel Milan di Stefano Pioli

Fikayo Tomori si è affermato come una pedina insostituibile nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, il tecnico emiliano artefice della rinascita del club meneghino e della vittoria dello Scudetto 2022. La sua velocità, la capacità di recupero e l’aggressività nelle marcature lo rendono il difensore ideale per il sistema di gioco ad alta intensità prediletto dall’allenatore. Tomori, che vanta anche diverse presenze con la Nazionale inglese, forma con il francese Pierre Kalulu una delle coppie centrali più dinamiche e promettenti del panorama europeo.

Il prolungamento di Tomori non è solo una mossa tecnica, ma un segnale forte lanciato dalla società sulla volontà di mantenere intatta l’ossatura della squadra che ha riportato i rossoneri ai vertici del calcio italiano. La sua conferma è considerata prioritaria al pari di altri elementi fondamentali della rosa.

La tabella di marcia del club e le tempistiche

I colloqui tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del team lombardo procedono su binari positivi. La volontà comune di giungere a un accordo facilita il processo. L’obiettivo fissato dal management del Milan è di definire e siglare il nuovo contratto entro la fine della stagione sportiva in corso. Chiudere l’operazione in anticipo permetterebbe a tutti di concentrarsi pienamente sugli impegni agonistici senza distrazioni legate al calciomercato.

Il futuro della difesa del Diavolo parla inglese: Tomori è pronto a legarsi al club per i prossimi anni, ribadendo la sua centralità nel progetto sportivo.