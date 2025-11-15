Calciomercato Milan, Gimenez e Nkunku non vanno: Tare può provarci. La notizia

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare potrebbe farci un pensiero. Può partire in prestito senza obbligo

Il Milan è seriamente intenzionato a risolvere il suo urgente problema in attacco già nella prossima finestra di mercato e ha individuato in Joshua Zirkzee un obiettivo primario. Il giovane attaccante olandese, attualmente in forza al Manchester United, potrebbe lasciare l’Inghilterra e fare ritorno in Serie A con una formula estremamente vantaggiosa per le casse dei rossoneri.

La disponibilità del Manchester United a cedere il giocatore in prestito, anche senza obbligo di riscatto, ha acceso l’interesse del Diavolo. Questa condizione finanziaria flessibile permetterebbe al club meneghino di inserire subito una punta di qualità nel proprio organico senza gravare sul bilancio con un acquisto definitivo, rimandando ogni valutazione al termine della stagione.

Emergenza in Attacco: La Crisi del Gol

La necessità di un rinforzo in attacco per il Milan non è più rimandabile, a causa del rendimento al di sotto delle aspettative dei calciatori finora impiegati. Le aspettative riposte su due elementi chiave in attacco sono state disattese:

Christopher Nkunku: Il talentuoso attaccante francese, arrivato con grandi aspettative, è ancora a secco di gol in campionato.

Il talentuoso attaccante francese, arrivato con grandi aspettative, è ancora a secco di gol in campionato. Santiago Gimenez: La punta messicana, che doveva rappresentare il punto fermo del reparto, non è riuscita a trovare la via della rete con la dovuta costanza.

Il loro contributo nullo (o quasi) in termini realizzativi ha creato una vera e propria emergenza per il Diavolo, costringendo la dirigenza a guardarsi intorno per trovare una soluzione immediata.

L’Offensiva di Igli Tare

A guidare l’operazione c’è Igli Tare, l’ex attaccante albanese oggi direttore sportivo dei rossoneri, noto per il suo fiuto sui giovani talenti e la capacità di concludere affari in extrema ratio. Di fronte alla necessità di sbloccare il reparto offensivo, Tare sarebbe pronto a fare un tentativo concreto per Zirkzee.

L’arrivo dell’olandese, rapido e dotato di una buona tecnica, rappresenterebbe non solo un boost qualitativo ma anche un segnale forte lanciato dalla società per rimettere in carreggiata la stagione. Il prestito senza obbligo è la chiave che potrebbe far scattare l’affare, permettendo al Diavolo di assicurarsi un potenziale bomber per la seconda metà del campionato.