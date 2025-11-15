Camarda, nessun bonus dal Milan: cosa succede in caso di gol con il Lecce? La situazione

Camarda, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha chiarito una volta per tutte la situazione relativa ai bonus

Un chiarimento netto arriva dal fronte societario per spegnere sul nascere le speculazioni riguardanti i presunti bonus che il Milan avrebbe dovuto corrispondere al Lecce. Nonostante le voci che circolavano nell’ambiente del calciomercato, alimentando l’idea di clausole legate alle prestazioni individuali dei giocatori ex Lecce ora in forza al Diavolo, l’ipotesi è stata categoricamente smentita.

A fare luce sulla questione è stato direttamente il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, figura centrale e molto attiva nella gestione del club pugliese.

Il Diavolo Escluso dai Bonus Gol

Il dirigente salentino ha confermato che, negli accordi stipulati tra i due club per le cessioni dei calciatori, non esiste alcun tipo di premio o bonus che il Milan debba corrispondere al Lecce in caso di gol segnati in Serie A.

Questa precisazione è fondamentale e chiarisce un aspetto cruciale delle trattative estive e invernali. Nel calcio moderno, è prassi comune inserire nei contratti di trasferimento dei giocatori giovani o di prospettiva delle clausole accessorie che prevedono pagamenti extra al club cedente al raggiungimento di determinati obiettivi.

Nel caso dei giocatori passati dal club pugliese ai rossoneri, la negoziazione non ha previsto questo tipo di incentivi legati alle performance in zona gol.

Un Vantaggio Finanziario per i Rossoneri

La smentita rappresenta, seppur indirettamente, una buona notizia per le casse del Diavolo. L’assenza di tali clausole significa che ogni rete segnata dai giocatori in questione, pur contribuendo al successo e alla classifica del Milan, non comporterà alcun esborso aggiuntivo per la società meneghina.

Questo dettaglio ribadisce la filosofia di gestione finanziaria del Milan, orientata a controllare i costi e a evitare passività future non strettamente necessarie. La conferma del presidente del Lecce mette la parola fine a qualsiasi speculazione, permettendo al Diavolo di concentrarsi unicamente sul campo e sugli obiettivi sportivi, senza preoccupazioni legate a eventuali bonus da versare.