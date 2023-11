Tomori: «Andare al Milan mi ha cambiato la vita e mi ha aiutato»

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato di come il suo arrivo in rossonero lo abbia aiutato nella propria carriera

Intervistato a Talk Sport, Fikayo Tomori si esprime così sul suo percorso al Milan.

LE PAROLE – «Andare al Milan mi ha aiutato, mi ha permesso di avere una prospettiva diversa da come la gente vede il calcio. Il campionato in Italia è diverso e lo sono anche le persone che lo seguono. Non solo, però, nel calcio, anche la mia vita è cambiata e la cultura italiana mi si addice. Di norma gli italiani sono tranquilli, ma quando si tratta di calcio diventano molto passionali. È un’esperienza diversa e ho imparato molto».