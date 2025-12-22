Tomori alla BBC: «Allegri mi ha cambiato. Sento il peso della storia del Milan: puntiamo alla Champions». Le ultimissime

A ridosso del suo quinto anniversario in maglia rossonera, Fikayo Tomori, difensore centrale inglese moderno e rapido, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni della BBC Sport. Il numero 23, pilastro inamovibile della retroguardia del Milan, ha analizzato la sua evoluzione tattica e personale, sottolineando come l’attuale stagione rappresenti un vero e proprio punto di svolta per la sua carriera.

L’effetto Massimiliano Allegri sulla crescita di Tomori

Uno dei temi centrali della chiacchierata riguarda il rapporto con Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva, che ha saputo restituire fiducia e centralità al calciatore. Tomori ha spiegato come il tecnico livornese abbia cambiato il suo modo di stare in campo: “Fisicamente è il meglio che mi sia mai sentito. Allegri mi ha aiutato molto a leggere il gioco; ora corro in modo più intelligente, non solo più duro”.

Questa evoluzione tattica è monitorata con attenzione da Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente albanese dal fiuto internazionale, che ha puntato sulla continuità del blocco difensivo per garantire stabilità ai rossoneri. Tomori ha confermato la voglia di riscatto di tutto il gruppo: “Siamo tornati con qualcosa da dimostrare, vogliamo tornare in Champions League“.

La vita in Italia e il peso della storia a Milanello

L’inglese ha parlato anche del suo adattamento culturale, citando l’importanza della lingua e lo stereotipo superato dei calciatori britannici all’estero. Vestire la maglia del Diavolo comporta oneri e onori: “Entri a Milanello e vedi le foto di Maldini, Baresi, Kakà, Zlatan e Nesta. Senti l’aspettativa dei tifosi e capisci quanto pesi questa divisa”.

Un’ispirazione costante arriva anche dai grandi campioni che incrocia sul campo, come Luka Modric, leggendario centrocampista croato e Pallone d’Oro, di cui Tomori ammira la professionalità: “Quando parla uno come lui, devi solo ascoltare”.

Il sogno Mondiale con l’Inghilterra

Infine, lo sguardo è rivolto alla Nazionale. Il centrale dei rossoneri punta dritto al Mondiale e sa di essere sotto l’osservazione di Thomas Tuchel, commissario tecnico della nazionale inglese celebre per la sua maniacalità tattica. La concorrenza è folta, ma le prestazioni fornite sotto la guida di Allegri e la supervisione strategica di Igli Tarepotrebbero garantirgli il pass per la rassegna iridata. “Il Mondiale è un sogno e sto lavorando duramente per questo”, ha concluso il difensore.