Tomori Milan, secondo assist nel 2025 per l'inglese! Decisivo il suo inserimento per il gol di Leao.

Il Milan continua la sua marcia vincente in Serie A, superando di misura la Lazio con il risultato finale di 1-0. La rete che ha deciso l’incontro e ha regalato i tre punti ai rossoneri porta la firma di Rafael Leão, l’attaccante portoghese e fuoriclasse del Diavolo, ma la vera notizia risiede nell’insolito, quanto prezioso, assist fornito dal difensore centrale Fikayo Tomori.

Tomori, L’Assist Man Inatteso: Un Dettaglio Tattico Fondamentale

L’azione del gol vincente è stata l’emblema della ritrovata solidità e capacità di incidere di tutti i reparti della squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano. Fikayo Tomori, il difensore inglese noto per la sua velocità e la sua aggressività in marcatura, si è trasformato in uomo assist.

Per il difensore, questo è il secondo assist fornito nel 2025 in Serie A, un dato sorprendente che sottolinea la partecipazione attiva dei difensori alla manovra offensiva, un concetto caro ad Allegri per sorprendere le difese avversarie.

L’ultimo precedente risale al 5 aprile scorso, sempre tra le mura amiche del Meazza, quando Tomori servì l’assist decisivo per la rete del definitivo 2-2 firmata da Luka Jović, l’attaccante serbo, contro la Fiorentina. Questo dimostra che la capacità di Tomori di supportare l’attacco non è un episodio isolato, ma una risorsa tattica che si sta consolidando.

Leão e la Prova da Match Winner

Il gol di Rafael Leão ha confermato il suo eccellente momento di forma e la sua maturità nel ricoprire il ruolo di centravanti o di punta di riferimento, come richiesto dalla nuova impostazione di Allegri. Il portoghese, oltre ad essere un catalizzatore di gioco, si sta rivelando sempre più un vero e proprio match winner, capace di risolvere le partite più complicate.

La sua rete non solo ha garantito una vittoria fondamentale per mantenere il primato in classifica, ma ha anche dato ulteriore prova della sinergia creata con il resto del gruppo.

Il nuovo corso del Milan, supportato dal lavoro del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, mira a costruire una squadra non solo tecnicamente forte ma anche tatticamente versatile. L’asse Tomori-Leão in zona gol è l’ultima, inaspettata, ma efficace dimostrazione di come ogni giocatore del club meneghino sia ora chiamato a contribuire alla fase offensiva. Il Milan vince e convince, mostrando di avere le carte in regola per puntare al massimo obiettivo.