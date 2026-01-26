Tomori raggiunge il traguardo delle 200 presenze con il Milan! Il messaggio. Segui le ultimissime sui rossoneri

La notte di Roma-Milan non è stata una gara come tutte le altre per Fikayo Tomori, il potente e velocissimo difensore centrale inglese che ha ormai legato indissolubilmente la sua carriera ai colori della Milano calcistica. Scendendo in campo allo Stadio Olimpico, il numero 23 ha infatti tagliato il prestigioso traguardo delle 200 presenze ufficiali con la maglia rossonera, consolidando il suo status di leader indiscusso dello spogliatoio.

Un cammino da leader: dallo Scudetto alla cura Allegri

Arrivato a Milano con l’etichetta di promessa del Chelsea, Tomori ha saputo conquistare il cuore della tifoseria grazie a interventi in extremis e una dedizione fuori dal comune. Nel suo palmarès con il Diavolo figurano già uno storico scudetto e una Supercoppa Italiana, trofei che testimoniano la sua crescita costante. Nonostante un leggero calo di rendimento vissuto nella passata stagione, l’inglese ha ritrovato quest’anno una forma fisica smagliante.

Gran parte del merito di questa rinascita va attribuito a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese plurititolato, noto per la sua maniacale attenzione alla fase difensiva. Allegri ha inserito Tomori fin da subito al centro del suo progetto tattico, rendendolo il perno dei titolarissimi. La capacità del mister di esaltare le doti di marcatura dell’inglese ha permesso ai rossoneri di ritrovare quella solidità arretrata necessaria per competere ai vertici.

La soddisfazione di Igli Tare e il messaggio d’amore del giocatore

Anche ai piani alti la soddisfazione è massima. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente albanese celebre per la sua competenza nella costruzione di rose equilibrate, ha sempre manifestato grande stima per il centrale britannico. Per Tare, giocatori come Tomori rappresentano la base solida su cui innestare i futuri acquisti del club rossonero, garantendo continuità e senso di appartenenza.

Come riportato dai principali canali d’informazione sportiva, il calciatore ha voluto celebrare l’evento con un post social commovente. “Il mio club“, ha scritto il difensore, ribadendo un legame che va oltre il semplice contratto professionale. Con un Fikayo Tomori così motivato e la guida esperta di Allegri in panchina, i tifosi del Milan possono guardare al futuro con rinnovato ottimismo. L’obiettivo, condiviso con il DS Tare, resta riportare il Diavolo sul tetto d’Europa, partendo proprio dalla forza dei propri campioni.