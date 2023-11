Tomori acciaccato in nazionale? Sospiro di sollievo per il Milan: le sue condizioni

Tomori acciaccato in nazionale dopo Inghilterra-Malta? Sospiro di sollievo per il Milan: le sue condizioni

L’edizione odierna di Tuttosport ha rassicurato il Milan, Pioli e i tifosi rossoneri circa le condizioni di Tomori, sostituito all’intervallo dell’ultima sfida tra Inghilterra e Malta.

Il centrale inglese non ha riportato alcun tipo di problema fisico degno di nota: è stato sostituito perchè ammonito e non perché infortunato in quanto aveva rimediato un paio di colpi alla caviglia.