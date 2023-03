Tomori: «Il mio arrivo al Milan? Ecco cosa ho fatto»

Intervistato dalla UEFA durante il format di FedEx “Next in Line”, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha dichiarato

Intervistato dalla UEFA durante il format di FedEx “Next in Line”, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha dichiarato:

ARRIVO AL MILAN: «Quando sono arrivato, ho dovuto pensare di più al mio stile di gioco. In Italia è più importante capire dove posizionarti rispetto al pallone, come passarlo. È più specifico e dipende dai movimenti della squadra. È diverso rispetto all’Inghilterra, dove a volte si gioca in base all’istinto. In Italia credo si tenda ad eliminarlo il più possibile. Lavoro su aspetti più specifici, devo assicurarmi di essere bravo sia col destro che col sinistro. Il passaggio lungo fa parte del mio gioco, essendo un centrale a volte ho bisogno di giocare la palla lunga e ci sto lavorando. Si tratta di acquisire la tecnica, di sentirmi a mio agio nel farlo con entrambi i piedi. Sto sempre attento alla mia velocità, quante volte vado in pressing o in recupero, o a quanta distanza sto coprendo. Il prossimo livello per me è essere presente in entrambe le aree, dominante in aria, a terra e nei duelli».