Tomori a DAZN: «Bello vincere 1-0, i tre punti valgono lo stesso. Dobbiamo ricordarci una cosa precisa»

Tomori, difensore del Milan, ha commentato la vittoria dei rossoneri contro la Lazio grazie ad un gol di Leao: le sue dichiarazioni

Subito dopo il fischio finale di Milan-Lazio, match deciso dalla rete di Leao, Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra. Il difensore inglese, apparso sorridente e soddisfatto per il clean sheet ottenuto, ha risposto alle domande dei cronisti mettendo in luce la coesione dello spogliatoio. Alla considerazione sull’energia positiva che si respira in campo, il numero 23 ha risposto evidenziando come questo atteggiamento sia vitale per affrontare un calendario così fitto:

SPIRITO DI SQUADRA – «Abbiamo un buon gruppo. Stiamo lavorando per fare bene ogni partita. Questo spirito ci serve, la stagione è lungo e il campionato è duro. Per questo sono stato molto emozionato dopo il primo gol. Siamo contenti perché portiamo 3 punti a casa».

Il giornalista ha poi incalzato il difensore sul tema tattico, chiedendo provocatoriamente quanti “allegriani” ci siano ormai nella rosa rossonera, in riferimento alla capacità di vincere di misura soffrendo nel finale. Tomori ha sposato appieno la filosofia del tecnico, spiegando come per un difensore il risultato di misura abbia un sapore particolare perché certifica il buon lavoro della retroguardia. Ecco la sua analisi:

VINCERE 1-0 – «Sisi, sappiamo che ogni partita è difficile. Per me difensore è bello vincere 1 a 0, perché abbiamo difeso bene ma anche per gli attaccanti. I 3 punti valgono lo stesso, che vinci 3 a 0 o 1 a 0. sono conteto per Rafa e dobbiamo continuare così».