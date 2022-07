Tomori: «Adli e Origi? Giocatori forti, un bene siano con noi»

Fikayo Tomori ha elogiato i due nuovi arrivi in casa Milan: Origi e Adli daranno una grande mano alla squadra di Pioli

Durante la Q&A trasmessa dal Milan sul canale Twitch, Fikayo Tomori ha parlato così di Adli ed Origi:

«Ho giocato contro Origi, so che è forte e veloce, sa fare gol. Adli è più giovane, ma in allenamento ho già visto che ha qualità. Ha voglia di imparare. È un bene avere due giocatori così in squadra, sono due giocatori forti».