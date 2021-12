Tomori a Sky: «È il momento di battere il Liverpool, daremo tutto»

Fikayo Tomori ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Milan-Liverpool

GARA DI ANDATA – «Siamo stati un po sfortunati a livello di risultato perchè abbiamo giocato bene, ma ci è mancato il risultato, ma ora sappiamo che possiamo qualificarci e dobbiamo andare in campo credendoci.»

KJAER – «Simon rappresenta una parte importante della nostra squadra. Dentro e fuori dal campo, ha una forte personalità, è un leader e ha fatto vedere quanto è importante in questa stagione ed è dura per noi perdere un giocatore come lui ma è arrivato il momento in cui dobbiamo compattarci come squadra, giocare per lui, vincere, passare il turno e disputare una buona stagione per lui.»

SUL SUO RENDIMENTO – «Da parte mia, quando gioco, quando parlo o ovunque mi trovi cerco di dare il mio meglio alla squadra, ma credo che ogni singolo giocatore della squadra ora debba dare qualcosa di più. Per noi è arrivato il momento di battere il Liverpool. Daremo tutto.»