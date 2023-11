Tifosi allo stadio: Milan terzo, sorpresa in vetta alla classifica

Calcio&Finanza, ha redatto una speciale classifica sulla presenza dei tifosi allo stadio. Sorprende la capolista, la posizione del Milan

in tal senso nessuno come il Genoa. Nelle sei gare casalinghe fin qui disputate dai ragazzi di Alberto Gilardino il Luigi Ferraris ha fatto registrare una media di presenze pari al 97,28 % dei posti disponibili. Meglio di qualsiasi altra squadra di Serie A. Dietro al Genoa, in questa speciale classifica redatta da Calcio&Finanza, figurano in ordine la capolista Inter (con il 96,64% di riempimento), i cugini del Milan (95,58%), la Juventus (95,02%) e la Roma (92,45%). Tutte le altre società stanno sotto alla soglia del 90%.