Tifosi Milan da applausi, all’Olimpico non è mancato il sostegno: tanti rossoneri in trasferta per la Coppa Italia

Tifosi Milan presenti in massa allo Stadio Olimpico per la gara contro la Lazio. Ai rossoneri non è mancato il sostegno della gente

Nonostante la dolorosa sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano della Lazio, la passione dei tifosi del Milan non ha conosciuto battute d’arresto. La partita, disputata ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, ha visto una netta supremazia di pubblico da parte della tifoseria capitolina, ma l’amore per i rossoneri ha saputo ritagliarsi il suo spazio e farsi sentire in uno scenario da brividi.

Tra gli oltre 45.000 spettatori presenti sugli spalti dell’Olimpico, c’era infatti una folta e rumorosa rappresentanza di supporters del Diavolo. Un segnale inequivocabile di attaccamento alla maglia che va oltre il risultato del campo e le delusioni sportive. La presenza milanista ha colorato di rosso e nero diversi settori dello stadio, trasformando l’incontro in un evento sentito e partecipato.

🏟️ Il Settore Ospiti: Un Muro Rossonero all’Olimpico

Il cuore pulsante del tifo milanista si è concentrato nel settore designato per gli ospiti, il Distinto Sud Ovest, che per le partite casalinghe della Lazio è il punto di ritrovo delle tifoserie avversarie. L’area era praticamente esaurita in ogni ordine di posto, un chiaro indice della mobilitazione dei sostenitori del club lombardo, che hanno affrontato il viaggio a Roma per sostenere la squadra di Massimiliano Allegri.

A questa consistente rappresentanza si sono aggiunti numerosi altri tifosi del Diavolo che hanno acquistato i biglietti in altri settori, in particolare nella Tribuna Monte Mario. Si stima che il totale dei sostenitori rossoneri presenti all’Olimpico si aggirasse intorno alle 5.000 unità, un numero notevole per una trasferta infrasettimanale e per una competizione ad eliminazione diretta.

Questi cinquemila fedelissimi hanno sostenuto con cori e passione i propri beniamini, incoraggiando la squadra prima del fischio d’inizio, durante i 90 minuti e, cosa ancor più lodevole, anche dopo la sconfitta che è costata l’uscita dal torneo. L’incondizionato supporto dimostrato dai tifosi del Milan a Roma ribadisce il valore e la fedeltà di una delle curve più passionali del panorama calcistico italiano. Un amore che, a prescindere dal risultato, non viene mai meno.