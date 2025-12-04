Lazio Milan, tifosi biancocelesti agguerriti: passaparola via social. Il messaggio è chiaro

Lazio Milan con uno Stadio Olimpico che si preannuncia più caldo del solito: tra i tifosi laziali c’è stato un passaparola anche tramite i social

Lo Stadio Olimpico si prepara a vestirsi a festa per l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Nonostante la gara sia infrasettimanale, è prevista una cornice di pubblico imponente, con oltre 40.000 spettatori pronti a sostenere i biancocelesti. Un dato significativo che testimonia l’importanza che la tifoseria attribuisce a questa sfida ad eliminazione diretta.

Tuttavia, l’atmosfera che circonda l’incontro è ben lontana dall’essere di sola festa. Tra i tifosi laziali, in particolare sui social network, è circolata una forte “voce di vendetta”. L’intento dichiarato è quello di trasformare l’Olimpico in un ambiente ostile e infuocato, creando un “inferno” per la squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico del Milan che ha più volte ribadito l’importanza di questo trofeo.

Gli Stracischi del “Caso Pavlovic”

Il clima di rabbia e rivalsa affonda le radici in un episodio di campionato recentissimo, un evento che ha lasciato “più di qualche strascico” nell’ambiente biancoceleste. Si fa riferimento al presunto fallo di mano in area di rigore commesso dal difensore rossonero Strahinja Pavlovic durante la sfida di campionato di sabato scorso a San Siro. L’azione non fu sanzionata con il calcio di rigore, suscitando vibranti proteste e alimentando un senso di ingiustizia tra i sostenitori della Lazio.

Questo episodio ha caricato la vigilia della partita di Coppa Italia di un nervosismo extra. I tifosi laziali sono determinati a incitare la loro squadra in modo veemente, ma anche a esercitare una forte pressione psicologica sugli avversari e, indirettamente, sulla terna arbitrale. Fischiare, intonare cori ostili e creare un muro sonoro saranno i mezzi utilizzati per rendere la vita difficile al Diavolo.

Allegri Chiede Concentrazione Massima

Per il Milan, scendere in campo in un clima così avverso richiederà nervi saldi e la massima concentrazione. Allegri dovrà preparare i suoi rossoneri non solo tatticamente, per battere la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore che cerca sempre la perfezione negli schemi, ma anche mentalmente, per isolarli dal frastuono e dalle provocazioni che arriveranno dagli spalti.

