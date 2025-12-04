Allegri, che stoccata sulla Coppa: «Non interessa a nessuno, ma poi...»

Allegri alla vigilia di Lazio-Milan, match valevole per gli ottavi di finale, ha mandato un messaggio che sa in parte di stoccata

Massimiliano Allegri, l’allenatore del Milan noto per la sua schiettezza e la predilezione per i risultati concreti, è tornato a far parlare di sé con una dichiarazione che suona come una velenosa frecciata ai colleghi e agli addetti ai lavori. Il tecnico livornese, che in carriera ha dimostrato di avere un feeling speciale con le competizioni nazionali, ha voluto ribadire l’importanza della Coppa Italia, spesso considerata un trofeo minore.

Intervistato da Sport Mediaset, il mister dei rossoneri ha lanciato un messaggio chiaro, sferzando tutti quegli allenatori che tendono a “snobbare” o a minimizzare la coppa nei turni iniziali.

“La Coppa Italia non interessa a nessuno finché siamo agli ottavi di finale, poi interessa a tutti”, ha sentenziato Allegri.

Il Valore Reale del Trofeo Nazionale

Questa affermazione del tecnico del Diavolo va oltre la semplice battuta e tocca un nervo scoperto nel dibattito calcistico italiano: la percezione del valore della Coppa Nazionale.

Nei turni iniziali, è prassi comune per le big schierare formazioni largamente rimaneggiate, utilizzando la competizione per dare spazio alle seconde linee o ai giovani talenti. Questo approccio, sebbene comprensibile per gestire le energie tra campionato e coppe europee, contribuisce a declassare l’importanza del torneo nell’opinione pubblica.

Tuttavia, come sottolineato dal detentore del record di Coppe Italia vinte in panchina non appena la competizione entra nel vivo – con l’avvicinarsi dei quarti, delle semifinali e, soprattutto, l’atto finale – l’interesse e la pressione mediatica si impennano. All’improvviso, un trofeo dato per trascurabile diventa un obiettivo cruciale, capace di salvare una stagione o di dare una spinta morale determinante.

Allegri e la Mentalità Vincente

La filosofia di Allegri è sempre stata improntata al pragmatismo. Per il Milan, sollevare la Coppa Italia non solo significherebbe arricchire la propria bacheca, ma rappresenterebbe anche una conferma della mentalità vincente che il tecnico toscano, abituato a dominare in Italia, sta cercando di infondere nella squadra.

