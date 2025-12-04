Allegri re in Coppa Italia, per il Milan è un obiettivo: il mister domina l’albo d’oro

Allegri ha dichiarato a più riprese di voler puntare sulla Coppa Italia, l’albo d’oro del trofeo perla per lui!

Oggi si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, il secondo trofeo nazionale che spesso riserva grandi emozioni e sorprese. Per il Milan di Massimiliano Allegri, questa competizione non è semplicemente un impegno stagionale, ma un obiettivo primario come più volte sottolineato dallo stesso tecnico livornese. I rossoneri sanno che alzare la coccarda tricolore rappresenterebbe un traguardo importante in questa stagione, aggiungendo ulteriore lustro alla bacheca del Diavolo.

La motivazione del mister è palpabile e affonda le radici in una statistica da vero recordman. Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano noto per la sua pragmatica gestione del gruppo e i suoi successi in bianconero, è infatti il tecnico più vincente nella storia della Coppa Italia. Un dato che lo rende il punto di riferimento assoluto per chi aspira a questo prestigioso titolo.

Il Gotha dei Vincitori: Chi ha Alzato più Coppe Italia

La classifica degli allenatori con il maggior numero di trionfi nella competizione è guidata proprio da Allegri, ma è popolata da nomi illustri che hanno scritto la storia del calcio italiano. Analizziamo la lista dei plurivincitori, un vero e proprio “gotha” di strateghi e condottieri:

Massimiliano Allegri: 5 titoli, tutti conquistati alla guida della Juventus . Il suo dominio si è consolidato durante gli anni alla Continassa, dimostrando una spiccata capacità di gestire i tornei a eliminazione diretta.

5 titoli, tutti conquistati alla guida della . Il suo dominio si è consolidato durante gli anni alla Continassa, dimostrando una spiccata capacità di gestire i tornei a eliminazione diretta. Roberto Mancini: 4 titoli. L’ex CT della Nazionale, figura iconica per la sua eleganza e visione di gioco, ha trionfato con quattro squadre diverse: 1 con la Fiorentina , 1 con la Lazio e 2 con l’ Inter .

4 titoli. L’ex CT della Nazionale, figura iconica per la sua eleganza e visione di gioco, ha trionfato con quattro squadre diverse: 1 con la , 1 con la e 2 con l’ . Nils Liedholm: 3 titoli. L’indimenticato “Barone”, maestro di stile e tecnica, ha legato i suoi successi in questa coppa interamente alla Roma .

3 titoli. L’indimenticato “Barone”, maestro di stile e tecnica, ha legato i suoi successi in questa coppa interamente alla . Sven-Göran Eriksson: 3 titoli. Il tecnico svedese, ricordato per il suo calcio offensivo e spettacolare, ha vinto 1 Coppa Italia con la Roma e 2 con la Lazio .

3 titoli. Il tecnico svedese, ricordato per il suo calcio offensivo e spettacolare, ha vinto 1 Coppa Italia con la e 2 con la . Nereo Rocco: 3 titoli. Il leggendario “Paròn”, pioniere del catenaccio e storico allenatore del Diavolo, ha guidato il Milan a tutti e 3 i suoi trionfi personali nella competizione.

3 titoli. Il leggendario “Paròn”, pioniere del catenaccio e storico allenatore del Diavolo, ha guidato il a tutti e 3 i suoi trionfi personali nella competizione. Eugenio Bersellini: 3 titoli. Soprannominato il “Sergente di ferro”, vinse 2 trofei con l’ Inter e 1 con la Sampdoria .

3 titoli. Soprannominato il “Sergente di ferro”, vinse 2 trofei con l’ e 1 con la . Simone Inzaghi: 3 titoli. Oggi in Arabia, celebre per le sue doti tattiche e la preparazione meticolosa, ha alzato il trofeo 1 volta con la Lazio e 2 volte alla guida dell’Inter.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.