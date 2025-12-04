Infortunati Milan, sorriso Pulisic: recuperato per la Lazio. Ma in attacco la coppia è inedita

Infortunati Milan, Pulisic torna tra i convocati dopo lo stop muscolare, panchina per lui e Nkunku: Allegri si affida al tandem Leao-Loftus-Cheek

Buone notizie dall’infermeria per Massimiliano Allegri in vista della sfida da dentro o fuori di questa sera. Christian Pulisic è abile e arruolabile: dopo aver dovuto alzare bandiera bianca nell’ultimo turno di campionato a causa di un fastidioso affaticamento muscolare, l’esterno americano ha smaltito il problema fisico. La giornata di ieri è stata decisiva in tal senso, dato che Pulisic è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, svolgendo l’intera seduta con i compagni e strappando così la convocazione per la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un recupero fondamentale che restituisce al tecnico un’arma in più da giocare, eventualmente, a gara in corso.

Infortunati Milan, Pulisic recuperato ma con la Lazio va in panchina

Tuttavia, come riportato questa mattina dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il suo rientro non coinciderà con una maglia da titolare immediata. La gestione delle energie è fondamentale in questa fase della stagione e per questo motivo il numero 11 rossonero partirà inizialmente dalla panchina, pronto a subentrare per spaccare la partita con i suoi strappi qualora ce ne fosse bisogno. A fargli compagnia seduto a bordo campo ci sarà un altro nome di lusso, Christopher Nkunku, escluso un po’ a sorpresa dall’undici di partenza per questa notte di Coppa, conservato probabilmente come asso nella manica per il secondo tempo.

Le scelte di formazione di Allegri per il reparto avanzato sono ricadute su una soluzione che mixa fisicità e tecnica. A guidare l’attacco del Diavolo dal primo minuto sarà infatti la coppia composta da Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek. Il tecnico livornese sembra voler puntare sulla potenza del centrocampista inglese, avanzato nel raggio d’azione quasi a ridosso della punta o come falso nove atipico, affiancato dall’imprevedibilità e dalla velocità del portoghese per scardinare la difesa biancoceleste. Una mossa tattica studiata per mettere in difficoltà la retroguardia di Sarri fin dal fischio d’inizio.

