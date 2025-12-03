Tabellone Coppa Italia: Inter, Napoli e Atalanta dominanti. La Juventus attende il derby bergamasco. Domani Milan Lazio

Tabellone Coppa Italia: quattro squadre già ai quarti di finale: Allegri e Sarri si giocano l’accesso in una gara secca all’Olimpico

Il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia si è delineato dopo le prime sfide che hanno già decretato le prime quattro qualificate. Le partite disputate oggi, mercoledì 3 dicembre, hanno visto l’Atalanta di Palladino travolgere il Genoa con un secco 4-0 e l’Inter imporsi per 5-1 sul Venezia, due risultati che sottolineano la forza delle squadre di vertice. Il Napoli, invece, ha dovuto sudare freddo, superando il Cagliari solo dopo una lunghissima serie di calci di rigore con il risultato finale di 9-8. A queste si aggiunge la Juventus, che martedì ha battuto l’Udinese per 2-0.

Rimangono ora quattro sfide decisive per completare il quadro degli Ottavi. Oggi, giovedì 4 dicembre, si giocano due incontri cruciali: alle 18 il derby emiliano tra Bologna e Parma, seguito alle 21 dalla sfida-bis tra Lazio e Milan all’Olimpico, una gara secca che vale l’accesso al turno successivo. Le ultime due partite degli Ottavi si giocheranno a gennaio: Roma-Torino il 13 e Fiorentina-Como il 27.

Con questi risultati, i Quarti di Finale di Coppa Italia prendono forma definitiva. Nella parte alta del tabellone, la vincente di Bologna/Parma sfiderà la vincente di Lazio/Milan, promettendo un big match in ogni caso. Nella parte bassa, la Juventus affronterà l’Atalanta, in uno scontro diretto di altissimo livello. Infine, l’Inter attende la vincente di Roma/Torino, mentre il Napoli se la vedrà con chi avrà la meglio tra Fiorentina e Como.

