Inter Venezia 5-1: Chivu vola in scioltezza ai quarti di finale di Coppa Italia. Il resoconto del match

Milan news 24

Published

24 minuti ago

on

By

Chivu

Inter Venezia 5-1: i nerazzurri travolgono i lagunari e raggiungono i quarti di finale di Coppa Italia. Il resoconto del match

L’Inter ha ottenuto una netta vittoria per 5-1 contro il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia, staccando così il biglietto per il turno successivo. I nerazzurri hanno dominato fin dalle prime fasi, segnando tre volte nel solo primo tempo con le reti di Davide Frattesi e Sebastiano Esposito.

Nella ripresa, l’attaccante Marcus Thuram ha firmato una doppietta, suggellando la prestazione convincente della squadra. Per gli ospiti, è arrivata la rete della bandiera su tiro di Sagrado deviato da Carlos Augusto, seguita dal gol di Bonny che ha ristabilito il divario sul risultato finale di 5-1.

L’Inter affronterà ora, nei quarti di finale, la vincente della sfida che si disputerà a gennaio tra Roma e Torino. La squadra di Chivu prosegue dunque nel suo percorso nella competizione nazionale.

