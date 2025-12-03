Allegri e la Coppa Italia: «È come se fosse una finale, è una partita secca. Ho ricordato a tutti questa cosa»

Allegri sottolinea l’importanza della Coppa Italia e la complessità del doppio confronto con la Lazio: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale, focalizzandosi sull’importanza della competizione e sulla natura anomala del doppio incontro ravvicinato con i biancocelesti.

Interrogato sulla rilevanza della Coppa Italia, il tecnico ha ribadito il suo valore: «È un obiettivo stagionale per tutti, sapendo che comunque è complicato perché abbiamo un ottavo di finale importante, difficile, contro la Lazio, con cui abbiamo giocato sabato». Allegri ha poi messo in luce la difficoltà tattica di affrontare lo stesso avversario a breve distanza: «La situazione è un po’ strana, perché comunque pensi di aver preparato la partita come quella precedente, ma invece sarà una partita diversa e soprattutto perché è come se fosse una finale perché è una partita secca». Il Milan è chiamato a dimostrare lucidità e capacità di adattamento per superare questo ostacolo e proseguire nel torneo.

L’INTERVISTA DI ALLEGRI A MILAN TV

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

