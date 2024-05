Tiago Santos Milan, può arrivare per questa CIFRA e giocarsi il posto con Calabria. ULTIMISSIME

Tiago Santos Milan, può arrivare per questa CIFRA e giocarsi il posto da titolare con Calabria. Le ULTIMISSIME

Ormai da qualche settimana il calciomercato Milan sta monitorando con sempre più attenzione il profilo di Tiago Santos, terzino classe 2002 che si è messo in mostra nel Lille di Fonseca.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il suo nome sarebbe balzato ora in pole position: il portoghese potrebbe arrivare in estate per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro e giocarsi il posto da titolare con Calabria.