Leao Milan, i rossoneri TREMANO: quel club arabo prepara l’offerta MONSTRE per il portoghese! La posizione del Diavolo

Leao Milan, i rossoneri TREMANO: quel club arabo prepara l’offerta MONSTRE per il portoghese! Le ultimissime

I tifosi e il calciomercato Milan tremano per le offerte che stanno per arrivare per Rafael Leao. Come riportato da TMW, l’Al Hilal, club della Saudi Pro League, starebbe preparando una super offerta da presentare ai rossoneri nei prossimi giorni per l’attaccante portoghese.

I rossoneri non transigono e continuano a chiedere i 175 milioni di euro della clausola rescissoria per una sua eventuale cessione: non verrà presa in considerazione nessun’altra offerta con valutazione inferiore. Da capire se l’Al Hilal farà questo enorme sforzo economico o meno. Intanto il calciatore, impegnato con il proprio Portogallo all’Europeo, ha rimandato ogni decisione sul proprio futuro al termine della competizione europea.