Jovic Milan, accordo NON ANCORA concluso: ecco COSA MANCA per la permanenza del serbo in rossonero. Il punto

Resta tutt’ora un punto interrogativo attorno al futuro di Luka Jovic, il quale ancora non sa se rimarrà o meno al calciomercato Milan anche per la prossima stagione. Il contratto che aveva firmato la scorsa estate aveva la durata di un solo anno, ma i rossoneri stanno valutando se estendere di un’ulteriore stagione l’accordo con l’attaccante serbo.

Come fa sapere il giornalista Daniele Longo su X, l’affare per la sua permanenza in rossonero non è ancora fatto: dettagli da sistemare e valutazioni in corso per i dirigenti.