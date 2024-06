Theo Hernandez via dal Milan? URGE l’incontro tra società e terzino: le INTENZIONI sono diverse! ULTIME

Theo Hernandez via dal Milan? URGE l’incontro tra società e terzino: le INTENZIONI sono diverse! Le ULTIME sul francese

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a SkySport per analizzare il futuro di Theo Hernandez dopo le parole del terzino in conferenza stampa sul futuro. Sarà decisivo un incontro tra il francese e il calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Milan non ha intenzione di darlo via ma le intenzioni del Milan non sono le stesse di Theo. Si parlava da molto anche del malessere del terzino che voleva andare via ma ci sarà il bisogno che la società e Theo si parlino perché è stato piuttosto esplicito».