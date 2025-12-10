Tiago Gabriel Milan, il centrale del Lecce pallino di Tare per giugno: spunta l’aneddoto che sentenzia il futuro del difensore

Tiago Gabriel Milan, il difensore centrale del Lecce è uno dei primi nomi per la difesa in vista della prossima estate: concorrenza della Juve

Il Milan prosegue nella sua strategia di focalizzazione sui giovani talenti con un potenziale di crescita elevato, e il reparto scouting rossonero ha identificato in Tiago Gabriel un obiettivo primario. Il difensore è ora al centro di un potenziale duello di mercato tutto italiano che vede il Diavolo scontrarsi con la Juventus.

Tiago Gabriel Milan, i rossoneri lo seguono con attenzione

Secondo quanto rivelato da MilanVibesHQ, il club di Via Aldo Rossi non sta seguendo il giocatore superficialmente. A prova di un interesse concreto e non di facciata, è emerso un dato preciso e significativo: un «accreditato Milan era sugli spalti per seguire Tiago Gabriel» a Lecce l’8 novembre. La presenza di un emissario rossonero in quella data specifica conferma la volontà della società di monitorare da vicino il giovane prospetto.

Le caratteristiche di Tiago Gabriel, legate in particolare a tecnica e dinamismo, sono considerate perfettamente in linea con la strategia di ringiovanimento e valorizzazione della rosa portata avanti dalla dirigenza e da Igli Tare.

Tuttavia, il Milan dovrà affrontare una concorrenza agguerrita. La stessa fonte ha verificato che «negli ultimi giorni» anche la Juventus si è mossa con interesse sul difensore. Il fatto che i due principali club in lotta per il vertice stiano puntando lo stesso nome suggerisce che il talento del centrale sia di prima fascia. La mossa del Milan di inviare un osservatore in loco testimonia la necessità di non perdere il vantaggio e di anticipare la concorrenza per un giocatore che rappresenta un potenziale investimento strategico per il futuro della difesa rossonera.