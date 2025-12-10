Calciomercato Milan, Tare stregato dal talento in Serie A: concorrenza della Juve. La situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri piombano su Tiago Gabriel del Lecce: Tare stregato, c’è la forte concorrenza della Juve

Il Milan continua a guardare con grande attenzione al mercato dei giovani talenti, e il reparto scouting rossonero ha messo nel mirino un nome che si sta mettendo in evidenza: Tiago Gabriel. il difensore è finito al centro di un duello di mercato tutto italiano che vede coinvolta anche la Juventus.

Secondo quanto rivelato da MilanVibesHQ, il club di Via Aldo Rossi sta seguendo il giocatore con estrema concretezza. In particolare, è emerso un dato preciso: «a Lecce l’8 novembre un accreditato Milan era sugli spalti per seguire Tiago Gabriel». La presenza di un emissario rossonero in quella data specifica conferma l’interesse non superficiale della società verso il giovane prospetto.

Calciomercato Milan, Tare piomba su Tiago Gabriel

Tiago Gabriel è un giocatore che il Milan segue con attenzione e le sue caratteristiche, legate a tecnica e dinamismo, lo rendono un profilo in linea con la strategia di ringiovanimento e valorizzazione della rosa portata avanti dalla dirigenza.

Tuttavia, il Diavolo dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. La stessa fonte ha verificato che «negli ultimi giorni» anche la Juventus si sarebbe mossa con interesse su Tiago Gabriel. Il fatto che i due principali club italiani in lotta per il vertice stiano monitorando lo stesso obiettivo suggerisce che il talento del centrale sia di prima fascia. La mossa del Milan di inviare un osservatore in loco testimonia la volontà di non perdere il vantaggio e di anticipare la concorrenza per un giocatore che potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro.