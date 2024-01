Thuram lancia la sfida al Milan: «Abbiamo un obiettivo e...»

Thuram lancia la sfida: «Abbiamo un obiettivo e tutte le partite sono importanti». Le parole dell’attaccante nerazzurro

Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida tra Inter e Verona sullo scudetto, lanciando una sfida anche al Milan. Le parole dell’attaccante nerazzurro:

PAROLE – «Il pericolo è come in tutte le partite di Serie A , di prenderle sotto gamba. Noi abbiamo un obiettivo e tutte le partite sono importanti. Il ritorno di Lautaro? Cambia molto, è il nostro capitano e siamo molto felici di averlo con noi. Se ci siamo parlati per questo tour de force? No, tutto l’anno sarà complicato. Pensiamo partita dopo partita a fare il meglio possibile, dopo vedremo».