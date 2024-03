Thuram si schiera con Maignan: «Razzismo? Bisogna lasciare il campo. Sul caso Acerbi…». Le parole dell’attaccante dell’Inter

In conferenza stampa, l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, ha analizzato il caso di razzismo di cui è stato vittima il rossonero Maignan e il caso più recente di Acerbi.

RAZZISMO NEGLI STADI – «Sono d’accordo con Mike (Maignan, ndr): bisogna lasciare il campo e battere i pugni sul tavolo»

CASO ACERBI – «Quando c’è una procedura così grave, è giusto che il giocatore torni nel club per difendersi o dire cosa è successo. Non è il momento di andare in Nazionale»