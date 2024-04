Romero Milan, il prestito all’Almeria finisce male: UFFICIALE la retrocessione del club in B. Ecco cos’è successo

Luka Romero nella finestra invernale di calciomercato ha salutato temporaneamente il Milan, alla ricerca di un maggior minutaggio altrove. All’Almeria ha trovato spazio nei suoi primi mesi, poi via via il minutaggio è diminuito.

La sua esperienza spagnola ha un finale amaro: con la sconfitta contro il Getafe per 1 a 3 è arrivata la matematica retrocessione in serie B spagnola (Segunda Division) per il suo club. Al termine della stagione l’argentino farà ritorno in rossonero, essendo che il suo era un prestito secco.