Calciomercato Milan, comunicazione ARRIVATA sul futuro di Saelemaekers: riscatto pronto? Le ultime

Calciomercato Milan, arrivata dal Bologna la comunicazione sul futuro di Alexis Saelemaekers: sarà riscattato

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan si appresta a concludere un importante affare in uscita in vista della prossima estate. Dopo la conquista matematica della Champions League infatti, il Bologna ha deciso di riscattare Alexis Saelemaekers.

Dopo aver versato 500mila euro per l’anno di prestito, il club di Saputo è pronto ora staccare l’assegno da 10 milioni di euro per acquistare il belga a titolo definitivo dal Milan. Non è escluso che i rossoneri possano inserire il ragazzo nell’operazione Zirkzee.