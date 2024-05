Zirkzee Milan: il Bologna blinda l’attaccante, le DICHIARAZIONI che allontanano il colpo dei rossoneri

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Zirzkzee. L’AD del Bologna Fenucci a Sky ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante

Le parole dell’AD del Bologna Fenucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in merito al futuro di Zirkzee, attaccante accostato al calciomercato Milan per il dopo Giroud e non solo:

LE PAROLE – «In ogni caso ci piacerebbe dare continuità, la volontà é quella di trattenere tutti, non abbiamo la necessità di andare sul mercato per finanziare il nostro progetto. Zirkzee ha un contratto particolare che lo rende autonomo in certe decisioni ma la volontà è quella di trattenere più giocatori possibili».