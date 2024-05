Kelly Milan, il difensore esce dai radar di Moncada: RESTA in Premier, ecco dove

Kelly-Milan, il difensore del Bournemouth esce dai radar di Moncada: il centrale ha un accordo di massima con il Newcastle

Come riferito da Nicolò Schira, il calciomercato Milan ha depennato dalla propria lista per la prossima stagione il nome di Lloyd Kelly, difensore centrale del Bournemouth in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Moncada lo ha seguito a lungo ma Kelly ha alla fine deciso di rimanere in Premier League: è ad un passo infatti l’accordo a parametro zero con il Newcastle che gli ha sottoposto un ricco contratto con scadenza 30 giugno del 2028.