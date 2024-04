Gol Saelemaekers, l’ex Milan in rete anche contro l’Udinese: sempre più vicina la conferma al Bologna – VIDEO

Gol Saelemaekers, l’ex Milan in rete anche contro l’Udinese: sempre più vicina la conferma al Bologna. Il VIDEO

Momento da favola per Alexis Saelemaekers, il quale ha trovato la via del gol anche nel match di oggi tra Bologna ed Udinese, regalando il pareggio alla propria squadra nonostante l’inferiorità numerica. Sempre più vicina la sua permanenza in rossoblù, col club che eserciterà il diritto di riscatto dal Milan al termine della stagione.

Questo il video dalla sua realizzazione su punizione, colpevole il portiere avversario.