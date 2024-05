Milan MATEMATICAMENTE secondo in Serie A: il pari di Juve Salernitana lancia la squadra di Pioli

Juve-Salernitana 1-1: il pareggio della squadra di Allegri regala al Milan il secondo posto matematico in classifica

Importante aggiornamento per quanto riguarda il finale di stagione del Milan dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari che consegnato a Leao e compagni la certezza della partecipazione alla prossima Champions League.

La Juventus di Allegri, nella gara giocata alle 18, non è andata oltre l’1-1 contro la Salernitana consegnando alla squadra di Stefano Pioli anche la matematica del secondo posto in classifica. Da domani dunque saranno giorni chiave per la scelta del nuovo allenatore.